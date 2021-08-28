想離巢進軍樂壇？張名雅希望開紅館演唱會

藝人張名雅與黃嘉雯出席「慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋2021」活動，席間劉倩婷再次正式接任會長一職，透露每年的慈善籌款舞會因疫情關係未有舉行，希望能夠盡快恢復。

談到今次參與月餅義賣，張名雅表示自己其實已連續8年有份參加，反而黃嘉雯則屬首次。張名雅透露自己剛拍完古裝劇《痞子殿下》，笑言熱到飛起，令平日很少出汗的她亦要補妝，兼且熱到全身濕透！問會否被拍古裝劇嚇怕？她說：「如果再有下次嘅話、我會做足啲事前準備功夫。」即將明年約滿無綫的她，談到續約一事坦言：「傾緊嘅，但我自己好多大計，好似想開補習班、興趣班甚至想進軍樂壇，希望可以喺紅館開演唱會，所以都睇吓雙方傾成點，可唔可以配合得到我嘅大計。」

黃嘉雯近日經常在社交網分享靚相，她笑言沒刻意性感。而剛加入《流行都市》大家庭，她大呼好玩，最近更拍攝劍擊及下水等戶外環節，故不擔心主持婦女節目會被定型，反而是良機開拓自己另一方面的潛能。

港姐冠軍心水人選

至於《2021香港小姐競選》準決賽日前舉行，落選梁允瑜感不紛，兩位師姐異口同聲表示比賽總有輸贏，應相信評判專業眼光。至於冠軍心水人選，她們坦言很受臨場表現影響，黃嘉雯說：「好似宋宛穎咁臨場口才咁好，真係加咗好多分。」