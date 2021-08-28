諗定婚禮點樣搞！14歲姚焯菲要粉紅色主題

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）到婚紗展表演，講到剛開學，問到唱歌跟讀書同步可有壓力？她坦言：「唔會，不過都會提自己兩件事要平衡，之前最忙就係臨近學期完，依家開咗學都會陸續開始忙，好多project。（之前你話啲同學仔疏遠你？）其實一直都friend嘅。（佢哋見到有冇問你攞簽名？）冇呀，好似好平常咁。」她又謂同學有問她參加《聲夢傳奇》的經歷：「佢哋同我講好鍾意邊個邊個學員，但冇話特別鍾意我，之前佢哋嚟睇演唱會，我就問佢哋究竟係嚟睇我定係睇邊個邊個，佢就話係睇邊個邊個囉。（你呷醋？ ）都唔係嘅，但究竟係咪我朋友。」

問到可會叫同學仔參加《聲夢傳奇》第二季？她坦言：「佢哋有啲都鍾意唱歌，我都有提出過，但就好怕醜。（你做經理人提名佢哋？）唔得啦，我好混亂，我冇條理。」

而講到她在台上表示將來婚禮一定要粉紅色，她笑言：「係呀，因為我好鍾意粉紅色，我間房大部分都係粉紅色，出街見到舖頭係粉紅色，又會即刻入去睇。（如果男仔着粉紅色衫追你咪得？）唔同嘅。（會唔會加分？）依家都少人着粉紅色。」她又表示對將來結婚形式冇所謂，但最緊要親朋戚友來出席，因為自己喜歡熱鬧。