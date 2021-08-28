破地獄神作　新平台超好評

最近遊戲市場缺乏3A大作，然而不代表沒有好玩作品，在Steam和Switch上廣獲好評、榮獲超過50項年度遊戲大獎的《Hades》，最近移植至PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox X/S及Xbox One，而且一出即成為兩大平台在Metacritic至今評分最高的遊戲，即刻同大家睇吓此作有咩特色！

作為一款敍事型迷宮探索遊戲，《Hades》採用近年翻Hit的Roguelite玩法，在地圖出現的敵人及類型為隨機出現，同時玩家每次重生後都會獲得新的能力、武器及地圖，即使去到後期愈來愈難玩，仍能吸引玩家不斷挑戰。

雖然遊戲以黑帝斯為名，但主角卻是冥界王子扎格羅斯，玩家需協助他逃離地獄，並借助奧林匹斯眾神的武器過關斬將。過程中會遇到宙斯、雅典娜、波塞頓等希臘神祇，雙方對話還會隨着故事發展及角色能力值而有所改變。據知要了解故事全貌需要爆機10次以上，超級耐玩！

遊戲在新平台如PS5及Xbox Series X/S上，畫面會自動提升至4K@60fps，動作場面較其他版本更為流暢；即使放到PS4或Xbox One，也能以1,080@60fps畫質進行。另外，PS5的DualSense手掣在遊玩時會有震動及燈光效果，例如輕拍地獄獵犬Cerberus扳機有觸覺回饋，光條會隨着跟玩家互動的奧林帕斯神變色等等。

《Hades》的實體版及數位版均已上市，前者附送角色大全及數位原聲帶的兌換碼，首批發行的PlayStation零售版將會以金屬膜凸顯封面美術圖的細節。另外，所有PS4版本的《Hades》都可免費升級至PS5的數位版本，Xbox版則支援智慧分發，玩家可依主機的世代不同取得Xbox One或Xbox Series X/S版本遊戲。

同場加映：

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