【酒莊藏身】趙薇漏夜走佬去法國避風頭

近日驚傳內地各大影視平台把內地女星趙薇主演的作品包括《還珠格格》等全數下架，同時其「超話」也被刪，立刻傳出被封殺的揣測，原因眾說紛紜，有指是因其旗下藝人張哲瀚被批是「精日份子」，故她也被牽連。有傳已被列為「劣迹藝人」的趙薇，連日來猶如「人間蒸發」，就連其好友兼內地女星袁立，都說冇人成功跟趙薇聯絡。趙薇行蹤成謎，今日（28日）突然傳出她在內地連夜包機，「走佬」去法國！

有內地網友爆料，言之鑿鑿，聲稱趙薇包機直往法國波爾多，該網友稱：「我朋友就在波爾多，他得到消息去機場看到趙薇了！」並說趙薇乘坐的飛機，是法國時間27日凌晨2點20分到達當地機場，更說其目擊趙薇現真身的朋友指，當時親眼看到趙薇離開機場時，即有專車接送：「她上了一輛豐田轎車，豐田在停車場竄的巨快，跑路了！」同時有傳其丈夫黃有龍已在酒莊多時，指趙薇今次不單是「着草」，更是「會夫」。

趙薇「走佬到法國」的消息傳出後，引發網民熱議，有些質疑傳聞的可信性，有些認為也有可能：「人家有自己的私人飛機，想出國很簡單」、「不可能吧？應該提前管控了！」

趙薇和黃有龍在2011年豪擲約4,200萬港元，在法國波爾多收購葡萄酒酒莊Chateau Monlot，佔地7公頃（約75萬3千平方呎），成交消息傳出後，轟動法國紅酒界，更有當地知名紅酒雜誌報道，以「知名度甚高的中國女星」來形容趙薇，而受訪的賣家Bernald Rivals指把超過二十年的心血割愛外，更以開心及有趣來形容是次交易，認為趙薇能幫助酒莊發展。

大搞自家品牌紅酒的趙薇，曾讓男星謝霆鋒到酒莊拍攝節目《十二道鋒味》，當時有指趙薇穿針引線下，安排好友王菲跟謝霆鋒「重逢」，引而觸發「世紀復合」。