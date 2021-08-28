港姐2021︱宋宛穎梁凱晴舞出色！陳聖瑜考獲8級古箏

《2021香港小姐競選》候選佳麗原來個個臥虎藏龍，當中最令人驚嘆的絕對是宋宛穎（Sabina），她自6歲開始接觸各種舞蹈，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞，對Girl Style的爵士舞及現代舞亦頗有研究。她透露雖然自己較慢熱，但卻愛在鏡頭前載歌載舞、表演欲強，她曾到薛家燕藝術培訓中心學跳舞，目的就是為了能上電視表演，她興奮說：「因為嗰時話喺嗰度學係可以上籌款節目同埋兒童節目㗎，我好記得我係上過2010年嘅《歡樂滿東華》！」至於她的舞台及演出經驗豐富，曾參加11年前的《TVB兒童節之天才大匯演》，她與《聲夢傳奇》學員之一的潘靜文更十分熟稔，經常合照。

大熱的陳聖瑜（Yvette）6歲學習古箏，12歲已成功考獲8級資格，她說：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因學業為重放棄，她笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行Catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

至於梁凱晴（Carina）亦同樣是舞蹈狂熱分子，小學開始學跳西方舞，升上中學後再學跳中國舞及拉丁舞：「我享受好多女仔去完成一個表演，好有成功感，又可以大家一齊影靚相。」而她的另一愛好是攝影，其過往攝影作品以風景為主，構圖極富藝術色彩，問到她何來一手好技術時，她笑言主因可能是熱愛旅行：「我嗰時喺英國讀書，所以喺假期嘅時候去咗好多地方旅行，見到靚風景就會影低自己留念。其實我唔係好叻，不過我鍾意影風景相，特別鍾意由高處望落去一覽無遺嘅感覺，好舒服。」