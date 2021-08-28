義賣20黃月餅！黎諾懿分享脫單秘笈　原來靠…

藝人黎諾懿形容自己目前生活舒適，「靜極思動」開設慈善品牌，為弱勢社群謀福利，於是繼月前糕點義賣後，他再與好友林柏希為即將到來的中秋義售月餅，今次受惠的是中轉房屋戶。談起住屋，他說：「香港最大嘅問題，好記得當年拍完劇集《溏心風暴》後我冇乜嘢做，就搬咗去紅磡劏房，一住半年，就因為住過，先知道箇中情況，先識珍惜依家。可能好多人話幫（人）得幾多吖，但我就係深信幫得一個得一個，好似糕點義賣籌到約50萬，起碼幫到好多人加餸嘞。」

他行善之餘，同時希望推廣承傳：「重現返香港舊有嘅味道，蓮蓉月唔應該失傳，同埋依家我幫人，希望受惠到的他朝有能力，可以幫番其他人。我今次堅持整20黃月餅，就因疫情令家人好難圍埋一齊，佳節攞個巨型月餅切吓，老老幼幼團團圓圓。」而回想起兒時的中秋，他說：「好百厭，成班細佬攞晒儲咗嘅蠟燭出嚟，一晚全部煲（蠟）晒去！當時我哋『放火』真係出神入化，係唔啱，依家算犯法嘅，但嗰種回憶諗番都好溫暖。」

全副身家畀老婆

這個中秋別具意義，事關他太太正懷第二胎，他坦言刻下陪伴家人，比其他更重要：「我係一個好鍾意錢嘅人，但錢搵唔晒，而且嚟到人生呢個階段，除咗娛樂圈發展，我都希望做吓其他嘢。中秋我會用柚皮幫小春雞（大仔）整燈籠，等佢開心吓，預產期前後又會留番啲時間準備。」談到當初成功將富家女太太追到手，他樂意於佳節分享脫單秘笈說：「好簡單，就係一開始就將全副身家畀晒佢。我就係咁做，即刻暢通無阻，所以唔好問我借錢，全副身家得嗰幾萬，財政大權喺太太度嘛！」

比起以往年少輕狂歲月，他驀然回道，深明一笑風雲過的道理：「以前完全冇儲錢概念，有幾多使幾多。依家環境好少少嘞，但唔鍾意追名牌，好多人叫我換車，我問點解？架車有乜問題先？我知道喺娛樂圈點努力都好，始㚵畀唔上太太屋企嘅家族生意，大家再講幾多億都冇用，我係唔會分畀大家嘅，講我食軟飯？我食之嘛，同樣唔關其他人事，我亦冇動氣。總之我娶呢個老婆第一日開始，就同外父母承諾，佢未必可以大富大貴，但一定衣食無憂！」

場地提供：台北．寬巷子＠海港城