胡鴻鈞扮偵探玩超能力　被考驗舞功！

歌手胡鴻鈞（Hubert）推出新歌《今天不營業》，喺MV度佢唔再扮小丑，亦冇再損手爛腳扮整親，而係着戴咗牛仔帽扮偵探玩超能力，喺一座懷舊Feel嘅大宅度走嚟走去，又遇上好多百老滙歌舞劇打扮嘅演員。睇得中個MV好掟本，「星夢一哥」果然唔同，有唱片公司用錢去錫，唔怪得知佢喺MV度好鬼High，開心到好以撲蝶，行步路都好曉飛咁。

Hubert表示新歌試咗R&b嘅新曲風，而幫佢新曲嘅竟然係讀梗書嘅「小朋友」：「無意中聽到佢嘅Demo就好鍾意，就問佢邀歌啦。」至於MV嘅角色，佢都話好特別：「好似福爾摩斯，又似超人打救世咁，喺MV度所以人都係靜止，得我可以為所欲為，我諗大家都睇好多時間停止嘅片段。」佢話如果真係可以時間靜止，最想可以回到過去，因為想後生多10年，咁有好嘢可以做唔同嘅決定同選擇，有好多地方都可以做得更好，不過佢最想梗係：「青春啲最好啦，永遠都20歲。」

佢又話雖然個MV好似拍得好輕鬆咁，但其實好有難度：「要考驗我跳舞嘅功夫，仲要挑戰喺10秒內由3樓跑落地下，中間好多人擋住，所以都考埋我身手夠唔夠靈活，同埋喺緊急關頭度，我可以成功逃生。」Hubert依然事業同愛情都咁得意，唔止成功逃生，簡直前路一片光明。