【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月廿二己酉土除日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：修造、動土、理髮

忌：取魚、栽種、納畜

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、8、9、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座、人馬座

白羊座

心情愉快，只想吃喝玩樂，花點錢也不在乎。

金牛座

趁周日留在家中執拾，有助消弭負面情緒。

雙子座

值得信賴的人邀約聊天，讓你可暢所欲言。

巨蟹座

可考慮選購金飾，保值之餘，能帶來好運。

獅子座

學習放空自己，可尋回工作的熱情與動力。

處女座

生活乏味，逛書店有助解悶，兼可獲得啟發。

天秤座

要體諒別人處境，多管閒事只會自討沒趣。

天蠍座

大方接受朋友邀約，可給生活帶來多點趣味。

人馬座

給另一半安排一次驚喜約會，可令感情升溫。

山羊座

被不識趣的人打亂了心神，失去平日的冷靜。

水瓶座

投資方面要多聽意見，沒把握的話不要出手。

雙魚座

有意識地培養多方面嗜好，可令生活更有趣。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）兔 易破財

鼠

自我保護意識強，易與合作夥伴鬧分歧。

牛

成熟穩重，易取信於人，利見客傾生意。

虎

人氣高企，同事主動示好，工作更順利。

兔

是日沖煞，財運一般，貪小便宜易受騙。

龍

精神狀態差，情緒不穩，易變驚弓之鳥。

蛇

財運一般，理財投資太隨意，問題浮現。

馬

多做運動身體好，久坐不動會損害健康。

羊

事業運向好，備受公司器重，有發言權。

猴

心情欠佳，整天悶悶不樂，情路易迷失。

雞

運氣佳，有貴人幫助，求財無往而不利。

狗

人緣差，同事相處出問題，工作受影響。

豬

工作運上升，利開單簽約，助提升業績。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

家居篇：咪錯過！提升事業運的妙招

現代人明明很努力但付出與收穫不成正比，總感覺事業不順，但又說不出原因的朋友，不妨利用一些簡單的擺設或做法，吸引貴人相助，輕鬆提升自己的工作運勢。記得提醒朋友一齊看看！

1.擺放盆栽 改善人緣

在辦公桌上擺放適當的綠色植物，有利於拉近同事之間的關係，而職場中好人緣勝過好能力，有好的人際關係，事業才會蒸蒸日上。開運竹、金錢樹、發財樹、多肉植物都很適合，但盡量避免仙人掌和有刺植物。

2.桌面乾淨 上司賞識

辦公桌左側關係到職場人士的官運和事業運勢，左側高利於事業的發展，易引起上司關注，所以辦公用品最好都堆放在左側；辦公桌的右側最好保持乾淨整潔。

3.座位靠牆 遠離小人

座位靠牆等於有靠山，有利於事業拓展、聚集人脈、穩固地位。如果你覺得事業不順，心神不定，小人插足，或不常在辦公室，可在椅背上掛一件黃色色系的外套，有黃袍加身、驅趕小人的寓意。注意外套也要定期換洗喔。