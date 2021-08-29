被封荷里活炒樓王！阿諾舒華辛力加未紅已靠炒樓發達

荷里活大隻佬巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）身家估計高達4億美元，不過原來他大部分收入並非來自拍戲而是從炒樓賺回來！邊個話四肢發達頭腦就一定係簡單？

根據阿諾所講他未成為巨星之前已開始投資買樓，70年代他睇準機會於美國加州聖莫尼卡入市，買了一個6連大廈單位。因而令他置富成為「炒王」！他說：「我當時以50萬美元買樓，唔夠一年已升到80萬美元。由於我當時只畀咗10萬美元做首期，所以真係賺咗好多！」之後他「乘勝追擊」用賺到的錢再在當地買樓同辦公室，單是靠炒樓已令他成為百萬富翁。

除了阿諾投資有道之外，同志名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）與老婆Portia De Rossi亦因炒樓而賺大錢！她們當年以4,000萬美元在加州著名住宅Brody House買下單位，幾個月後再以5,500萬美元賣出。足足勁賺1,500萬美元！除此之外，她們亦在南加州購入多個單位。單係收租都和味！

此外，美國女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）幾年前亦在美國比華利山以1,350萬美元買屋，之後她將單位翻新後升值並以3,500萬美元賣出。而她的影星前夫畢彼特（Brad Pitt）亦是炒樓專家。