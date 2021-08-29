東方日報C1：妮歌潔曼與導演吵大鑊　反枱停工

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）最近來港拍劇，繼獲豁免檢疫而引來軒然大波後，近日她與導演就演戲問題發生齟齬，妮歌一怒之下「掃場」走人，由於未達成共識，她連續3日停工！

妮歌日前由澳洲悉尼來港為美籍華裔導演王子逸的劇集《Expats》工作，由於澳洲疫情嚴峻，悉尼正爆發Delta變種病毒，妮歌不但獲港府豁免檢疫，到埗後更被指四出購物，事件引來公眾質疑，認為此舉造成防疫缺口及做法不公！

怎料一波未平，一波又起，近日劇組因突發事故要停工數天！劇組之前連續4晚通宵在旺角花園街一帶取景，不過到本月26日、即最後一晚卻發生不愉快事！妮歌原本需要通宵拍攝，但最後只在現場逗留兩個半小時便離開。

當晚約8時許，妮歌從髮型屋落樓上車，前往寵物店進行拍攝，到場後她先後抱着小朋友及狗狗拍攝一些鏡頭，不過，抱狗時見她樣子微慍，其後工作人員架起布圍封店面，拍了約半小時，未知是否狗狗不太配合，現場見身穿間條衫的導演親自再挑選另一隻狗狗配合拍攝，不過拍至晚上10 時半左右，見妮歌匆匆離去，留下劇組繼續拍攝。

枱上物品全掃落地

有現場消息指，當時妮歌在寵物店內因一場感情戲而與導演意見分歧，初時只是理性討論，但2人都非常堅持己見，各不相讓，愈說愈激動，最後由小爭執演變成吵大鑊，心情大受打擊的妮歌遂要求暫停拍攝並返回私人休息室。在休息室內，妮歌突然將化妝枱上所有東西全部掃落地，現場人員見狀為之震驚，不敢出聲，未完成戲份的妮歌離開現場，直接登車返回山頂住處。當晚導演惟有跳過她的戲份，先拍攝群眾戲。

涉及一場感情戲份

劇組原定前晚要由旺角轉往香港區開工，但現場卻未有任何動靜。據知妮歌因就該場感情戲與導演未達成共識，故她停工3天，待問題解決後才復拍。而本報就此事，在社交網私訊導演王子逸求證，但截稿前未獲回覆。

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