【心理測驗】熊出沒注意！個性大披露

每個人都有自己獨特的個性，雖然無法做到人人都鍾意自己，亦不需要為了討好所有人而委屈了自己。不過，了解自己個性中的發光點，以及容易被人討厭的地方，還是對處理人際關係上有所幫助。最近日本網站 Curazy 就有一個「選熊熊知個性」的心理測驗，並以「家庭菜單」作比喻，想知道自己受歡迎的秘密？不如一起來玩吧！

【問題】

請憑直覺，從下圖中6隻小熊中選擇自己最喜歡的一隻。

A.1號小熊

B.2號小熊

C.3號小熊

D.4號小熊

E.5號小熊

F.6號小熊

【結果分析】

A.「飲料吧」類型

如果你選擇1號小熊，表示你是一個懂得快樂的人，同時亦很擅長把歡樂帶給身邊的人，擁有能令人開心的能力。你的樂觀和正能量，很容易影響到身邊朋友，也不會拒絕需要幫助的人，很容易與別人打成一片。

B.「水果新代」類型

你是一個充滿魅力的人，在人群中是受人憧憬的存在。對待任何人都會保持笑容，散發出個人魅力，就像是一個偶像的存在。同時，你亦是一個注意外表的時尚達人，走到哪裏都會受到關注，領先的時尚感，可能是你最吸引人的地方。

C.「炸薯條」類型

選擇3號小熊的你是一個被需要的人，在人群中你習慣作為配角而存在，具有樂於助人和分享的精神，並且已經成為了生活的常態。這樣的你就算不是主角也不會被人所忽略，天生的友好感正是你最大的魅力所在。

D.「鐵板燒漢堡」類型

你的選擇是4號小熊，可見你是一個帥氣的人，擁有獨特的氣質，為人非常熱情，感染力強大，因而令周遭的人被你強烈的表現力所吸引。由於過於獨特，總是令人一見難忘，所以會有很多隱藏的粉絲。

E.「定食」類型

簡樸且不失時尚，就是選擇5號小熊的你的個性，你常常有一些獨特的想法而令別人驚訝。表面看起來是正經且不苟言笑的類型，但內裏卻是意外的放鬆和鬼主意多多，內外的反轉個性，反而成為你個人的魅力。

F.「兒童套餐」類型

選擇6號小熊的你是一個很可愛且擅長被愛的人，很討人歡喜，雖然你不會做帥氣的事，做事也不是十分利落，但會盡力地做到最好，令人想為你加油。天生擁有治愈別人的能力，是你獨有的魅力和吸引力。