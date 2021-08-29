「瑜伽界張栢芝」19吋半螞蟻腰育成法　只需做齊呢4樣！

台灣瑜伽女神夏米雅（Miya），因樣子與藝人張栢芝相似，因而被封為「瑜伽界張栢芝」，除了樣子神似張栢芝外，她的19吋半螞蟻腰更是聞名於世，但原來她小時候是個肥妹仔，透過瑜伽及健身減去10公斤肥肉，後來對減肥瘦身增肌產生極大興趣，認真鑽研起運動營養學。

她分享螞蟻腰養成及維持方法，只要做齊以下四樣就可以，第一就是多吃原型食物、每餐蛋白質、碳水化合物、纖維都要有，第二是不吃甜品及垃圾食品，第三是每日最少要飲2公升的水，第四是多健身及進行瑜伽運動，令身體肌肉成形，就不容易復胖。

擁有不錯的身材，樣子又似張栢芝，夏米雅本身都有個明星夢，原來她從小願望就是成為歌手，更一度與唱片公司簽約，但經過幾年培訓後，根本紅不起來，沒有接到任何商演及代言，因而跌入人生低谷，自己關在家中不分日夜追劇及暴飲暴食，後來在好友的介紹下，接觸了空中瑜伽，生活才有了重心，靠着瑜伽走出人生低谷，更練成19吋半螞蟻，成為台灣的瑜伽女神！

夏米雅擁有魔鬼身材，外表又出眾，但竟然單身有10年之久，其實她身邊不乏追求者，但因為心繫一男子，所以每次未戀已經失敗，這男子就是韓國長腿Oppa李敏鎬，她表示每次戀情剛萌芽的時候，敏鎬就有新作品，自己追劇追到神魂顛倒，有時連看三次！很快戀情還沒開始就結束了，因為沒有人可以承受她對敏鎬的迷戀，她還透露曾有一位前度也姓李，對方大呷李敏鎬的醋，向她大呻：「Miya是李太太，可惜不是我的李太太，再見，再也不見。」

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