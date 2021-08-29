孖AGA開騷！Tim@Dear Jane攰爆教成員幫手餵奶

樂隊Dear Jane與歌手AGA（江海迦）合體在會展開騷，獲主音Tim太太楊洛婷及囡囡等人捧場，一開始由Dear Jane打頭陣唱《銀河修理員》掀起序幕，之後AGA出場表示：「好耐冇見現場觀眾，已經有2年，疫情下相信好多人同屋企人同朋友都相隔異地，個騷叫Here & There，雖然有啲地方時差13個小時，但只要個心連繫一齊就好近。」之後她除下外套，露出黑色透視背心跳唱《小問題》。

Dear Jane亦大叫：「好耐冇見過咁多人！」他們問大家買了下月紅館飛未，又乘機叫AGA粉絲買埋飛，之後Tim見到台下囡囡，就叫囡囡行去台前，此時老婆即出埋去抱起囡囡，讓Tim與囡囡握手，全場歡呼！之後AGA感觸表示：「多謝入場觀眾，唔知下次幾時可以再上台唱歌，可以上台唱歌唔係必然，尤其是之前自己聲帶有啲事，糾結唔知幾時唱到歌。」而她今晚狀態大勇。之後他們合體打招呼，期間互笠高帽，AGA表示：「今次係我哋正式第一次合作，欣賞佢哋音樂，我好少做騷練人哋作品會喊。」

騷後受訪時，他們表示真的相隔2年沒有做騷，AGA表示：「呢個台一搭好嗰晚我已經嚟踩吓台，一見到個台我係眼泛淚光，因為好耐冇見到現場觀眾。（頭先你台上話聲帶有事，下次唔知幾時再上台？） 係呀，嗰陣好擔心唔知幾時聲帶先會好番，有啲人好快有啲就好耐，所以一好番嗰陣就好感恩，即刻錄音出兩首新歌，又可以唱畀大家聽。」而講到Dear Jane下月開紅館騷，Tim更即場邀請AGA做嘉賓，問到今晚可當是預演？他坦言：「都係，練緊紅館騷都穿插今個騷嘅嘢。」他們又即場宣布加開25號的好消息，合共開4場。

講到Tim要照顧初生囝囝，可會少了時間綵排演唱會，令成員詐型？Tim笑言有教其他成員幫手餵奶，Howie就幫口話：「佢個仔依家2個月大，正正我哋綵排呢個騷嘅時候佢就出世，見到Tim真係好攰。」而講到剛才囡囡在台下跳跳紮，Tim開心表示：「係呀，佢第一次聽我演唱會係2歲，依家會自己走出嚟，又唔驚。（紅館拉佢上台？）諗吓先啦，驚佢有恐懼症，不過又見佢頭先幾淡定。」