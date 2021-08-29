年底開騷！謝安琪開放畀歌迷點歌　戴定頭盔

歌手謝安琪（Kay）自從自組唱片公司「淺白本部」做獨立歌手後，成個人都活躍晒，年底仲會開已經兩年冇開嘅音樂騷。雖然佢講到明唔會畀好有音樂天分嘅囡囡張靖上台表演，不過佢都炮製咗驚喜畀歌迷，就係畀歌迷「點歌」喇。

佢話開完音樂騷嘅記者會後，好多人問得最多嘅問題係佢會唱咩歌，雖然佢覺得呢個問題問得好好，而佢嘅歌單都開始籌備緊，不過佢就想同造型一樣保持神秘感，只可以爆少少料：「會唱自己歌亦都會cover人哋嘅歌同最緊要啱主題。」佢又見大家咁好興致，自己好奇都想知吓大家鍾意啲咩歌，所以佢決定開放留言點歌，可惜係佢最尾都補說：「點架咋，唔一定唱架。」

Kay戴定頭盔，但係啲歌迷反應好踴躍，當佢嘅社交網係卡拉OK嘅點唱機，有一大堆歌單排隊等佢唱，包括有《再度》、《獨家村》、《跟我走》、《頭盔》、《家明》、《囍帖街》、《正視愛》、《山林道》、《離不開》、《藝技回憶錄》、《三生一吻》、《載我走》、《姿色分子》、連MIRROR成員Jer《物語三部曲》、佢老公張繼聰嘅《生命之花》都有點唱，不過就冇乜人點唱佢同麥浚龍嗰首代表作《羅生門》，唔通唔夠Hit定另有原因呢？