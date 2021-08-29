孫丹菲舊愛驚爆是詐騙犯　鄭麗媛都收過名車？

韓國37歲女星孫丹菲昨日驚爆曾與一名自稱從事浦項海產業的43歲富豪金某交往，報道指她大前年在韓國浦項拍攝劇集《山茶花開時》，金某展開追求，以送咖啡車及餐車慰勞劇組為名接近女方，之後雙方曾單獨在咖啡店見面並短暫交往。

報道又公開孫丹菲曾到訪金某浦項豪宅的照片，指金某曾豪送跑車、名牌手袋、戒指、手鏈等總值約48.5萬港元、合共20多項名貴禮物給孫丹菲，甚至幫她償還33.5萬港元借款給圈中好友鄭麗媛。不過，2人很快便分手，之後金某要求孫丹菲退還所有現金及禮物合共逾67萬港元。報道又指金某透過孫丹菲結識鄭麗媛，曾送贈名車給她，鄭麗媛去年8月在短片平台的個人頻道曾公開該座駕。

金某聲稱繼承了約6.7億港元遺產，又聲稱擁有數10部名車、遊艇及豪宅，但他今年4月涉詐騙及恐嚇等罪名被捕，他涉嫌於大前年6月至今年1月，以投資魷魚批發事業為名進行詐騙，涉及金額高達7,780萬港元。

而孫丹菲與鄭麗媛所屬的事務所昨日發聲明，澄清是金某主動送名貴禮物給孫丹菲，女方已全數退還，強調她與金某詐欺事件無關，並公開鄭麗媛23.4萬港元轉帳紀錄，證明其座駕是託金某購入的二手車。事務所又否認2人曾於家中單獨見面，並指同場還有其他人。