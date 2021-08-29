Sarah Paulson演克林頓性醜聞揭發者着肥裝　左翼鬧應搵真肥婆

電視劇《美國怪談》（American Horror Story）美國女星Sarah Paulson最近參演電視劇《Impeachment: American Crime Story》，飾演揭發前美國總統克林頓（Bill Clinton）與前白宮見習生萊溫斯基（Monica Lewinsky）性醜聞的已故前美國國防部職員特里普（Linda Tripp），為貼近角色體型，她穿上「肥人裝」配合特技化妝，卻被左翼人士批鬥！

美國左翼「覺醒」（woke）派高舉「大愛反歧視」旗幟，關注弱勢社群，他們認為扮肥演肥人非常可恥，應該找一個真正肥胖的演員，來做一個肥胖的角色，才是公平正義。之前「覺醒」派亦曾提倡應該以真正身障人士來演殘疾角色，以及以真正性小眾人士來演性小眾角色。

Sarah於社交網站回應風波：「我諗我相信自己對個角色有共鳴，所以先令我適合演呢個角色。而且髮型同化妝、服裝同攝影嘅魔法，令觀眾信以為真，自電影面世以來都係製作嘅一部份。」不過她亦自言後悔沒有考慮太周詳，如果早知會引起爭議，不會做同一選擇。