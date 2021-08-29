動漫迷必Like　EVA、小新陪你戴口罩

香港人日日返工造型差不多，感覺真係好鬼悶！唔想咁悶可以點？不如從微小地方着手，戴個卡通口罩讓一身造型更有趣？香港本地口罩品牌近日齊齊踩入動漫界，其中H-Plus就一口氣推出6款新世紀福音戰士EVA口罩，設計上更注入碇真嗣駕駛的初號機、綾波零駕駛的零號機、明日香駕駛的2號機、渚薰駕駛的Mark.06、可愛使徒Yurushiro及朗基努斯之槍等設計元素，戴上後即時想起戰士們駕駛EVA與使徒對戰的身影，童年回憶返晒嚟！此系列口罩每盒數量為30片、每片獨立包裝（達ASTM Level 3），紙盒上同樣印有精美的EVA圖案，鐵粉們就算唔戴都要收藏。

不愛EVA愛得意搞笑的話，不妨考慮Mask Factory口罩工廠全新推出的蠟筆小新立體口罩。今回更有兩款設計登場，其中一款是藍色口罩更印上蠟筆小新與動感超人、左衞門、鋼達姆機械人的圖案；而另一款則大玩紫色主調，並印上鱷魚裝小新和鱷魚小餅乾圖案。加上口罩外盒以鱷魚小餅乾為設計概念，讓小新迷第一眼就好有衝動帶回家！