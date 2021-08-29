同趙薇屢傳不和！范冰冰指某女星毫無底線：很可怕

一夜之間主演的影視作品全被下架，即傳出被封殺的內地女星趙薇，有傳已被列為「劣迹藝人」，昨日（28日）更被指連夜包機「走佬」到法國。至今未有任何表態的她，原來在封殺風波前，接連退出多間公司，有內地消息傳出，趙薇7成控股的「北京普林賽斯文化傳播」退出多間公司股東行列，根據內地企業信用查詢網頁「企查查」的訊息顯示，趙薇目前共有股權凍結、證券虛假陳述責任糾紛等多項風險。而她和丈夫黃有龍透過公司持有、市值逾1億元的荃灣豪宅，該公司董事名字已由黃有龍，轉為兩名證券界人士。而趙薇在香港為三間公司出任董事，但其中一間公司已解散。

關於封殺之說，眾說紛紜之際，曾和趙薇合演劇集《還珠格格》的女星范冰冰，其6年前的訪問就衫被翻出。在訪問中范冰冰被問到社交網關注不少藝人，包括曾合作《還》劇的林心如、台星張鈞甯，唯獨跟某女星彼此沒有互相關注，但外間一直認為某女星跟她交情不錯。當時這問題中的「某女星」是未有指名道姓，但范冰冰明顯「心領神會」並說：「我只能說每一個人的生活、工作都是有底線的，我對交友也有自己的標準，如果一個人毫無底線，我不會跟她交朋友，因為我覺得很可怕。」

其實范冰冰和趙薇雖是內地一線女星，但自從《還》劇後未有合作，並多次傳出不和，趙薇曾否認傳聞，但對於未有再合作，她只說：「畢竟都是從小一起長大的，還是非常祝褔她。」