被禁言用背景圖發聲！鄭爽遭罰款前堅稱冇攞天價片酬

內地「95後四小花」之一的鄭爽27日被裁定逃稅遭罰3.6億港元，雖然事後她發文認錯，但有網民發現她的社交網被禁言後及罰款前，即26日晚，曾用社交網背景圖代替發文發聲。她拒絕承認沒有拿到片酬：「在2021年2月我已向稅務局申請自我稽查，事情曝光到現在報警上訴網信辦的投訴從未對我有任何回應，我是公眾人物也是普通人，享有社會司法對於個人隱私的基本保護。」

她更主動提到代孕一事，稱自己是不孕：「作為不孕人士，我羞愧向世界宣告，我不能生育。在中國不孕人士無權擁有自己的孩子，是否有權追求擁有下一代的可能？他們是我的孩子，不是你們喊口號的工具。」又指稅務部門無法做出合乎上海稅法制度的公正判決，再一次要求她先道歉：「對不起我錯了首先錯在總上熱搜，特申請注銷。而她也將頭像轉為「申請注銷」。

而另一張背景圖，她就表如果還有機會，將在8月29日發布一封給社會的致歉信，又直言：「社會對流量明星的評價對於我並不適用，我會做出讓大家滿意的道歉。」不過一夜過後，上海市稅務局就公布了鄭爽逃稅案件，向她處罰3.6億港元一事，鄭爽亦極速跪地認錯。有網民留言：「大半夜還在罵，一晚之間就道歉。」、「當天背景圖還挺囂張的。」、「打臉！」、「之前不是還放背景圖不服氣的嘛，跪的太快了，頭應該再鐵一點吧！」