港姐2021︱王嘉慧邵初晒畫功！陳懿德考獲8級聲樂

《2021香港小姐競選》12強佳麗不止美貌與智慧並重，且才華洋溢！因學霸身份令人眼前一亮的王嘉慧（Cathy），除了考獲健身教練專業資格外，原來在藝術方面亦是精英中的精英，她除了畫功了得，連手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，堪稱藝術之霸，單看相片也能感受到她的非凡實力。她憶述小時候家人為她安排了很多興趣班，其中一樣正是畫畫：「學吓學吓就真係愛上咗，大概學咗5至6年，依家我得閒都會畫吓畫，用嚟放鬆心情。」

至於邵初同樣畫功了得，中學時正式學習畫畫，其畫作風格更是別具一格，作品更獲垂青：「我嘅畫作通常圍繞表達情緒問題，或希望女性被關注嘅題目。我有部分畫作放咗喺以前英國嘅學校度做展覽，仲有一幅畀英國中學老師買咗。」

陳懿德則擅長攝影及音樂，她坐擁8級聲樂專業資格：「我由細到大都鍾意唱歌，中一、中二媽咪畀我去伍樂城先生嘅音樂學校學唱流行歌，之後再學聲樂同埋考到8級專業資格。（會唔會決賽當晚表演？）睇機會啦！」熱愛拍攝的她笑言自己今屆的潛藏任務，是為佳麗們擔任御用攝影師：「我有成日幫佢哋影靚相，佢哋社交網甫嘅相，有啲係我嘅作品嚟㗎！」每次港姐排練，她在排練之餘，不忘拿着專業相機為戰友影靚相，如此抵得諗，不知有否希望成為是今屆友誼小姐呢！