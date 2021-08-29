黃寶瑤谷底翻身　再戰《造星IV》

藝人黃寶瑤在2017年憑組合「星座少女」出道，但組合維持一年多就沒工作，她剖白當時陷入低潮，組合沒工作，但又被合約束縛，故情緒大受問題，患上抑鬱症要睇醫生控制病情。到3年前她到馬來西亞拍戲做女主角，當時自以為情緒OK，就自行停藥，豈料拍完戲後因又沒有工作，故病情反彈，最嚴重時更令她萌生自殺念頭：「最差時維持咗幾個月，當時日日都想跳落街，但努力撳住自己，嗰陣每日由朝喊到晚，1、2個月內又暴瘦咗5公斤，之後繼續去番睇醫生就冇事，到依家都有keep住食藥，但已經好番。」她坦言講出來希望大家關注情緒健康，並帶出正能量給大家。

事實上她亦積極面對逆境，雖然曾有幾次想放棄幕前，但每當想放棄時總有機會來到，如3年前膽粗粗參加電影女主角招募，最後竟然被揀中，到拍完戲後因正值疫情，電影延遲了年多才能上映，而沒工作期間她又去了參加《全民造星III》。她坦言除了幕前，亦有做其他工作維生，如幫人補習、做sales，上年開始做理財顧問為副業：「畀自己有穩定收入去追夢。（屋企人支持你追夢？）支持，因為媽咪見我冇放棄過呢行，不過我都有啲唔開心唔係經常畀到家用，但媽咪係我最大後盾，佢叫我唔使擔心。」

現為自由身的她繼續努力在幕前打拚，如之前為電影獻唱主題曲《習慣孤單》，由監製兼作曲人李煥明（Wendy）為她度身訂造，她亦有拍廣告及傾緊其他電影計劃，並決定捲土重來參加《造星IV》：「今次面試時花姐話我個人太悶、冇存在感，佢話咁樣唔得，所以我就將上次參賽嘅不滿講出嚟，大呻我成part畀人cut咗，剩係出鏡2秒，我依家學識改變心態，要赤裸啲講自己諗法出嚟。」