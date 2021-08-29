同監製吵大鑊？黃翠如揸住槍逼供！

早前傳情緒低落的黃翠如最近兩度缺席新劇《七公主》的宣傳活動，不過，近日翠如抽空跟劇集監製陳維冠（Joe）拍了一條宣傳片。翠如劇中的角色冷酷又強硬，雖然不少網民認為她演技有進步，但仍招負評，2人在宣傳片中玩轉角色性格缺點，原本揸住水槍對準監製質問的翠如，遭Joe拋窒一句後，即秒速變回乖巧兼道歉走人，相當搞笑，合作不愉快傳聞不攻自破。

片中翠如初時兇狠地說：「Joe！我要同你算帳！搵我做個咁嘅角色？又Cool、又Mean、又要我減十幾磅，咁破格，係咪玩嘢呀？監製？！」Joe淡定釋謂：「咁角色同性格反差大至過癮㗎嘛。嗱！個結局我仲執（改動）緊，畀啲再啃啲嘅嘢你好冇吖？」翠如聞言不禁反問：「點啃法？我唔係丹爺個女？」但Joe堅持劇表示：「講畀你聽就唔好玩啦！」此時翠如欲再射水槍逼供Joe，豈料卻遭Joe反擊，搶走水槍射番翠如轉頭，並甚有威嚴地拋出一個字：「走！」嚇得翠如瞬間變乖巧，邊說「Sorry」邊走人。

事後Joe大讚翠如很貼心：「佢近排真係好忙，所以兩次都夾唔到我哋宣傳期，佢都好唔好意思，今次佢一知要拍宣傳片，都好緊張咁度期希望盡量配合到，真係好多謝佢。」