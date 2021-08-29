本日日本：迎接萬聖節　必歎魔法少女主題甜品自助餐

為迎接萬聖節的來臨，東京灣希爾頓酒店 ( Hilton Tokyo Bay ) 由9月4日起至10月31日期間的周六、日或假期，會在大堂樓層的Lounge O舉行以「魔法少女」（Magical Girl）為主題的甜品自助餐。今次主題自助餐以「小女孩幫助了兔仔公仔後獲得了魔法力量，白天她如常上學，到了晚上則會變身魔法少女警惡懲奸」的故事為概念，特別將用餐區作「少女變身前的日常場景」、「神秘魔法變身區域」及「敵人聚集的戰鬥區域」3種布置，並有約20種跟主題相關的甜品。其中焦點包括以魔法少女服裝和變身用鏡盒為概念的「魔法少女的變身裙朱古力蛋糕」及「魔法鏡盒生芝士蛋糕」，還有於栗子慕絲加上朱古力慕絲及黑加侖果醬的「最強敵人！大頭目栗子慕絲」，還有以乾冰呈現魔法感受的「像夢般美好的蘋果白朱古力蒙布朗 蘋果及蜂蜜醬」等，無論賣相及味道均十分驚喜。不只有甜品，更有沙律及湯等簡餐，全是女士們的最愛，加上可以瘋狂打卡，實在令人難以抗拒。成人收費每位3,900日圓起（約HK$277）。

Dessert Buffet Magical Girl

日期：9月4日至10月31日期間逢周六、日及假期

地點：千葉縣浦安市舞濱1-8 東京灣希爾頓酒店大堂樓層Lounge O

營業時間：9月4日至10月24日12:00nn~ /12:30pm~ /1:00pm~ /2:30pm~ （每個時段可享用2小時）；10月30及31日12:00nn~ /12:30pm~ /1:00pm~ /2:30pm~ /3:00pm~ /3:30pm~（每個時段可享用2小時）