姚焯菲暑假唔使做功課　文凱婷最想接眼藥水廣告

5位《聲夢傳奇》學員，包括「國民初戀」姚焯菲（Chantel）、文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、詹天文（Windy）及何晉樂（Rock），今日（29日）現身尖沙咀Mira Place出席《Gimme LiVe》音樂節9周年「RE-LIVE」活動，現場約招待百人，吸引大批Fans提早到場霸靚位支持偶像，另有Fans企滿商場4層樓高，尖叫聲不斷，人氣爆燈！

Chantel孖住Aeren受訪，講到她們比賽後工作接到冇停手，Chantel表示都有休息過，但因為已經開學，父母都有同公司溝通過，平日專心返學，去到星期六、日才會出騷，打趣提到「人氣王」炎明熹（Gigi）趕暑期功課趕到嗌救命，Chantel笑言沒有發生在自己身上：「國際學校冇暑期功課，而依家暫時都未太多功課。」升讀大學Final Year的Aeren則表示因9月尾先開學，目前仍可以全職歌手身份工作。

談及Chantel最近接了銀行廣告，問言出糧後最想做甚麼和買甚麼？她笑說不知道，一切會上繳給父母：「要問番媽咪。（同學仔有冇叫你請食飯？）冇，但我有請佢哋食零食。（之後仲想賣咩廣告？）唔知，因為廣告種類都有好多，或者化妝品，依家成日用。」

至於Aeren就笑言現階段最想接眼藥水廣告：「做嘢日日戴Con，仲要由朝戴到晚，對眼會好乾，就好需要眼藥水。」續表示若拍廣告有收入的話會儲起來，原因竟是因為忙到冇時間使：「好想放肆咁買衫，同埋想學跳舞、寫歌、作曲，因為之後想嘗試創作，學嘢都唔平，所以要儲錢，同埋依家最大使費係交通費，自己住得比較遠。（考慮買車？）雖然自己有車牌，但又冇諗過。」