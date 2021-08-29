《聲夢》冼靖峰叫粉絲咪破費：好多係中小學生

《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）今日（29日）現身尖沙咀Mira Place出席《Gimme LiVe》音樂節9周年「RE-LIVE」活動，受訪時笑說今次主要來平反、復仇：「唱番喺比賽嗰陣唱得唔係咁好嘅歌《櫻花樹下》，同埋每次出騷都會想唱《幸福之歌》，覺得呢首歌好形容到我哋成班人追夢嘅過程，更係我首次夾Band唱嘅歌。」

比賽後去過不同大小場地演唱，問到是否已「免疫」，上場前不再緊張？Archie笑說仍然有少少緊張：「嗰份緊張感喺後台冇咁強烈，一起音樂就會有啲怯，但過多幾秒投入去唱就OK。」續指最近有多少少時間開Live同Fans互動，問到可有想過舉行Fans meeting？他直言好想，更已諗定如果有見面會就想同Fans一齊食嘢，但詳情都要再問經理人，他說：「知道有班Active啲Fans自己有搞活動，Fans與Fans之間都熟咗好多，因為我好鍾意食嘢，有機會想一齊食炸雞，或者打邊爐，我可以齋烚菜冇咁熱氣，哈哈！」

同時他隔空呼籲Fans切勿破費應援，自爆上次麥花臣騷後收到個造型大蛋糕，及後八卦得悉Fans豪花幾千蚊，覺得好心痛：「仲知佢哋有計劃落廣告，喺邊度落就唔知，想佢哋停一停，使太多錢我會心痛，如果出到錢就出，真係唔好太刻意，知道好多Fans係中、小學生，唔好問父母拎錢。」