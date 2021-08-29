全裸出浴！32D雞排妹真空震波　網民睇到噴血

台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純樣子甜美，擁有32D魔鬼身材，言行舉止向來大膽前衛，是非多多，曾捲被性騷擾風波，早前又捲入小三疑雲，不時成為網民熱話！從來都唔會收埋身材嘅佢，今日（29日）喺社交網大晒「裸照」派福利，睇到全裸嘅佢喺浴缸浸浴，大方晒出一雙長腿同微露事業線，不過都搵emoji遮咗自己個樣，留言：「寫真女星不能輸，接受挑戰。」之後佢晒多一張出浴照，揚言挑戰檢舉尺度，見佢喺浴缸企起身晒白滑玉背做「影後」，不過佢就用個白色心心遮咗Pat Pat，令到一眾網民都話好失望！

而佢仲轉發咗段幫台灣網紅張藝按摩頭皮嘅影片，睇到着上白色花形圖案衫，疑似真空上陣微微激凸，而佢幫按摩頭皮嗰陣，佢嘅驕人D奶跟着身體上下擺動，場面震撼，短短幾秒嘅片，令到網民都話睇到噴晒鼻血！而佢之後仲自爆自己的確係真空上陣：「我沒穿內衣也沒貼胸貼，他應該被我嚇死！」惹嚟網民無限遐想！而有心水清嘅網民就話張藝嘅社交網晒咗張瞓浴缸嘅相，同雞排妹嘅浸浴相，無論係個背景同個浴缸都係好相似，仲問輯相係咪由張藝操刀呢？