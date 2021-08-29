盧廣仲得獎曲涉抄襲　吳啟明「神預言」爆紅

台灣綜藝天王吳宗憲近日爆料指剛奪得台灣金曲獎「年度最佳歌曲」的盧廣仲的歌曲《刻在我心底的名字 》，涉抄襲英國老牌歌手Richard Sanderson經典歌曲《Reality》，事件不斷發酵，就連藝人吳啟明都突然牽涉其中！

原來吳啟明早於今年初曾翻唱《刻在我心底的名字》及《Reality》，並將兩首歌曲重新混製，他當時更表示：「感覺到這兩首歌很像，crossover一下。」而近日吳宗憲言論一出，亦令該翻唱片段即被翻出，更一夜爆紅，獲網民指「神預言」，並大讚其歌聲動聽，令影片觀看次數至今已突破53萬。

對於突然爆紅，吳啟明回覆網友留言時感謝眾人支持，坦言：「我也很意外。」至於有網友問到他是否認同兩首歌曲涉嫌抄襲，他就留言：「自己判斷。」吳啟明接受東網訪問時，指認為歌曲的Verse（主歌）部分並沒有抄襲，而 Chorus（副歌）的底樂及節奏確有相似，不過旋律就有不同。

另外，有網友指《刻在我心底的名字》跟內地鋼琴家的鋼琴曲《自由が丘》前奏疑一樣，有5位曾任金曲獎的評審及本屆評審的資深音樂人，以3票半之數認為有抄襲之嫌，更有網友勸盧廣仲退回金曲獎獎項，不過此歌去年亦得金馬獎的「最佳電佳原創歌曲獎」，金馬獎執委表示不會撤回獎項：「是專為電影而創作，而非使用已發表過歌曲，符合此規定。」至於歌曲版權擁有的華納音樂版權部透過律師發表聲明表示：「這首歌絕非抄襲。」