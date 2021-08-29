首踏紅館！方皓玟同林家謙合唱「療情傷」

歌手方皓玟（小明）第3場紅館演唱會中，請得唱作歌手林家謙擔任嘉賓，雖然兩人在台上遠距離合唱幾句，但其實他們早已結緣，因她的《願》由林家謙作曲，而《聽風》則是小明的經理人許創基任監製，所以關係密切。今次首踏紅館，她望能和很欣賞的林家謙齊參與，將他的《一人之境》與自己的《哭乾了眼淚》及《Dt’z It》連成一線，成為能療愈情傷的歌單。

而鮮有在個唱中唱Encore的她，被熱情歌迷連番打動，破例連唱兩首歌，更說：「唔肯走就要唱多幾首喇，大家要叫得大聲啲喎，就唱多幾首大家想聽嘅歌啦！」然後先唱出入行初期的個人單曲《如果想我哭》。

演唱會圓滿結束

當音樂一響起，粉絲已瘋狂尖叫，有部分熱情粉絲更聯手大做心形手勢示愛，氹得她笑逐顏開。接着小明問有誰睇足3場，台下全場都搶着尖叫大搞氣氛，小明聽到尖叫聲也大讚粉絲們「抵錫」，而且更說：「咁唔得喇！要再唱多首歌畀你哋喇！」再唱出另一首當獨立歌手時的歌曲《無人像你》，在小明指揮下，粉絲齊心跟着拍子揮手，演唱會畫下了優美的畫面，而演唱會亦圓滿結束。演唱會完結後，特別在社交網上分享道：「完成第3場了，連續3日給你們的反應感動了。好好休息，明天見！」她更在文句中附上小紅心，向熱情的粉絲回禮。