西野未姬　 細膽大食妹

有啲人食極都唔肥，令好多為食嗜甜嘅女人既羨慕又妒忌。就好似近期喺日本寫真界發力吸人氣嘅西野未姬，身材細細粒，食量卻大得驚人，但條腰依然得23吋咁幼，問你服未！

失控變番弗

話時話，大食唔緊要，肚腩大過個胸都唔係問題，自我感覺良好就冇人可以干涉，但如果肥到連自己都接受唔到，咁就要的起心肝減肥。講真，肥妹變索女嘅例子有好多，AV界小天后桃乃木香奈就係其中一位，而今日為大家介紹嘅西野未姬，亦試過體重失控，身材走樣，幸好佢夠晒後生，加上肯努力減肥，話咁快就重拾火辣身材！至於點解佢無端端變肥妹？咪因為成日同班朋友飲飲食食，吸收太多卡路里囉！

偶像再出發

西野未姬系出名門，2012年成為偶像團隊AKB48第12期研究生，後來仲升格為正式成員，因為歌藝表現唔錯，個樣又同前AKB48主將渡邊麻友生得相似，所以人氣都幾高，同兩位隊友岡田奈奈、小嶋真子合稱為「三劍俠」。2017年，阿妹轉為單飛發展，雖然有段日子因為大食而變咗肥妹，但佢好快知衰，最終成功收身，仲出埋書分享減肥經歷添。家陣阿妹決定以寫真偶像身份重新出發，仲喺最新推出嘅寫真碟《Hey Shiri!》大騷驕人體態。

出晒名細膽

值得一提，未姬除咗出名大食，亦出名細膽！之前佢參與咗一次膽量挑戰，要佢伸手入一個箱，摸吓同估吓裏面擺咗啲乜嘢，結果佢未開始摸已經驚驚青青，摸到有嘢即刻瘋狂尖叫，聲量係全場參與者之冠，所以被人叫做「細膽女王」。但喺筆者眼中，其實阿妹都幾大膽，睇過佢嘅寫真演出，你就會明。