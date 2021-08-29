施匡翹唔介意被標籤「中疫女」　自爆有特殊癖好！

歌手施匡翹（Zaina）是香港首個感染新冠肺炎的藝人，她的新歌《康服期》似她的經歷，當日收到歌詞見這3個字也嚇親：「其實係一個愛情故事，講個女仔畀人冷落，內心好受傷，明知個男仔對自己唔好，但又情難自控，最後係靠自己抵抗力，好好咁愛惜自己，同我之前康復經歷有啲似。」

被標籤為「中疫女」，其實她並不介意：「我冇乜所謂，人哋點講我又控制唔到，惟有樂觀、正面去面對。」初入行時對這行業好陌生，怕言多必失，但後來發覺自己承受壓力程度都幾強，最緊要做好自己。

與舒文一次生兩次熟

今次新歌再跟監製舒文合作，錄了3日就完成，她笑說：「上次錄咗10日，可能同舒老闆未咁熟嘅時候，我唔係好敢喺錄音室釋放自己。」她錄音都有個習慣，就是錄音室一定要熄燈，因為當她要釋出內心情感，顧不及表情樣貌，不喜歡讓其他人看到。

最初她以為這個錄音習慣好奇怪，但原來每個歌手都有個人癖好。她說：「舒老闆嘅錄音室有塊大玻璃，佢會望到我嘅，有時佢會叫停我講呢度點唱，佢有嘢表達要我望住佢先做到，但我唔鍾意畀人睇實去唱，變咗好驚佢望到我。同佢錄咗幾次，佢開始了解我，畀我喺玻璃後面唱，佢見唔到我，但我哋用聲音溝通，雖然我好似好孤獨，但我好快進入狀態。」