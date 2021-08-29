尋求快感　唔好亂咁「吹」

想喺曳曳時體驗到無比快感？其實唔係想像中咁困難，尤其係識得吹奏呢一招，真係可以不費吹灰之力就做得到！事不宜遲，以下就同大家由「Blow」字開始吹吓水。

Blow Job 男女有別

大家都知「Blow Job」係口愛咁解，但原來係通俗講法，而正式形容口愛嘅英文係有兩個講法，男方為女方口愛叫「Fellatio」，女方為男方服務就叫「Cunnilingus」，千祈咪撈亂。至於口愛到男士發射嘅話，英文又應該點講呢？答案就係「Blow Up」。話時話，雖然口愛令人過癮，但事前嘅清潔一定要做到足！

Lie Back 口愛絕技

講到口愛最著名嘅體位，相信非「六九兩頭勾」莫屬，只係喺性學家眼中，有一招更加厲害，就係「Lie Back」。玩法係女方瞓喺床上，頭部凌空（但可以用雙手挽住男伴雙腿借力），男方則企喺床邊，將兵器送到對方小嘴，與此同時，用雙手情挑對方身上嘅敏感部位。專家話，「Lie Back」係少數由男士做主導嘅口愛體位，仲可以帶畀雙方極大嘅快感。

《Big Messy Blowbang》 亂咁嚟吹

成人作品中嘅吹奏演出唔一定係一對一，呢套由Anatomik Media喺2019年推出嘅《Big Messy Blowbang》就話畀大家知，吹奏可以係種集體性行為。影片搵嚟Amara Romani、Jillian Janson、Chanel Preston等多位好吹得嘅脫星演出，佢哋喺片中用把口激鬥10位男脫星，冇番咁上下「口才」，真係點頂得順咁多支大雪茄呢？難怪作品被美國四仔迷評為近10年其中一套口愛經典作。值得一提，幾位脫星中以Jillian Janson嘅人氣最強，事關佢喺2015年NightMoves頒獎禮上獲年度最佳脫星，舊年又喺AVN頒獎禮上獲最佳VR演出脫星，真係好巴閉呀！

同場加映：川越唯 深喉絕技

日本AV界有唔少自稱吹得嘅女優，但講到令人印象深刻，一定係川越唯。話說呢位有8年AV演出資歷嘅女優，喺2018年將一段深喉演出片段上載到社交平台，喺片中，佢竟然可以將一條芝華力腸盡吞，簡直係技驚網絡！其實呢種演出對佢嚟講，不過係碎料嚟，事關由2014年開始，佢就喺劇場表演艷舞，深喉演出更加係佢嘅拿手好戲。講開呢位一直以企劃單體女優身份演出AV嘅90後，2019年3月演出艷情電影《桃源鄉的娘》，結果成為夕張國際奇幻電影節嘅參展作品，真係好犀利。