高海寧濕誘張振朗剝衫　陳展鵬呷醋喊打！

藝人高海寧（高Ling）、張振朗、陳展鵬及糖妹日前於屯門為新劇《童時愛上你》拍攝，當日拍攝一場高Ling因落雨衣衫盡濕，而振朗為免他凍親，脫去外衣給她穿並送她返家，之後喜歡高Ling的展鵬見狀即火起，更一拳打振朗。而當日振朗半裸上陣拍攝，拍攝前不時就地取材練臂力及做掌上壓「谷胸」，盡露胸肌、腹肌。

高Ling透露雖然劇集開了一個多月，但因為天雨及場口關係，故開工也不是太密，她也趁有時間就學滑水、畫畫、踩滑板及Roller，更經常早起跑步，養成生活良好習慣，她說：「我將時間安排得好好，朝早大約6、7點就會起身，唔會畀藉口自己，發覺原來學咗啲嘢好鍾意，係好有滿足感，我唔識游水，以前唔會玩水上活動，依家咪着救生衣囉，乜嘢都試吓，人生過得好充實。」

「今日唔知聽日事」

她坦言疫情令她有好大轉變，以前總覺得來日方長，依家「今日唔知聽日事」，她說：「每日都當係最後一日囉！（咁灰？）唔係灰，係積極，咁先活得精彩。」現時她比之前開心，經常由心笑出來，她說：「我老竇話我依家能量磁場係金黃色，佢都Feel到，好熱愛生活，我覺得係好事嚟！我真係好開心，呢一年我睇好多關於心理學、心靈成長嘅書，我覺得有好大幫助，會令自己睇開咗，因為人有好多執着，要感受宇宙力能，其實人只係好渺少。」

談到晒肌，振朗則笑言：「估唔到拍完《拳王》都要除衫，之前拍完都驚咗唔想再操住，抖咗好耐先做吓運動Keep住。」首次與高Ling合作的他，指兩人會交換正能量，大家的正能量都爆錶。