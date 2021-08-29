何廣沛示愛食檸檬！朱智賢決定揀楊潮凱

今晚（29日）播出的無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》中，由何廣沛與楊潮凱做隊長對戰，他們要以情話去冧女藝人入自己組。期間何廣沛將自己與朱晨麗及陳曉華的緋聞擺上枱，當他遊說朱智賢入其隊伍時表示：「朱朱，你知我最鍾意朱朱㗎啦！」見他公然向朱晨麗示愛，眾人即時起哄話好閃。不過朱智賢不為所動，入了楊潮凱一隊並笑言：「此朱不同彼朱！」

到爭奪陳曉華時，潮凱率先表示：「我好留意你啲新聞，知道你同何廣沛係有啲嘢，為咗避嫌，我建議你嚟我組。」何廣沛即說：「真嘢唔好攞出嚟講！」眾人即時嗶嗶聲，他再補充一句：「不過係假嘅！」跟住又冧陳曉華說：「我同好多港姐合作，你係令我印象最深刻嗰個。」氹得陳曉華入組。

至於江嘉敏及林秀怡就同人唔同命，二人慘被嫌棄，何廣沛一開始對江嘉敏說：「潮凱鍾意你。」潮凱就罷翟威廉上枱：「我呢組有翟威廉，你知佢啲新聞㗎啦！你自己選擇啦！我唔講。」最被江嘉敏選擇去何廣沛一組，但玩遊戲時江嘉敏因為怕水未能助隊伍得分，就連汪明荃做過的綜藝節目一套都講不出，被戲稱為「垃圾」，何廣沛要求進行垃圾回收送走她。到林秀怡出場，潮凱直接說：「你去阿廣嗰度啦！對唔住。」何廣沛無奈說：「佢唔要你，我要你。」林秀怡開心地用水倒濕自己玩濕身誘惑，兼攬實何廣沛，但因為人數不勻，最後林秀怡返回潮凱組。