【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月廿三庚戌金滿日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：會友、補塞、納畜

忌：結網、放水、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、3、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

未雨綢繆是理財之道，宜趁手頭鬆動做儲蓄。

金牛座

自信帶來人氣，無論在甚麼場合都受人歡迎！

雙子座

未能擺脫負面情緒的纏擾，提不起精神做事。

巨蟹座

力不到不為財，想從投資獲利就要做足功課。

獅子座

賺快錢非想像般容易，投資宜採取保守策略。

處女座

精神壓力大，幸好讓你煩惱的事出現了轉機。

天秤座

士氣欠佳，難集中精神，工作進度備受拖累。

天蠍座

沒精打彩，渾身乏力，宜保重身體好好休息。

人馬座

財運上升，適合進行小額投資，灰色助開運。

山羊座

人緣不錯，可從新朋友身上獲得有用的資訊。

水瓶座

慷慨請客可收買人心，但小心交際應酬超支。

雙魚座

愛情運超強，但有伴侶者要檢點，勿亂放電。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）雞 遇貴人

（跌）龍 易緊張

鼠

精神欠佳易焦躁，加油振作要靠自己。

牛

便宜莫貪，勿為小恩小惠而改變原則。

虎

行動力強，做事快靚正，有利事業發展。

兔

運勢不過不失，但要提防壓力影響健康。

龍

是日沖煞，待人接物過於緊張易惹麻煩。

蛇

健康運平平，宜改變作息習慣，忌熬夜。

馬

人氣弱，宜檢討待人態度才能扭轉劣勢。

羊

財運一般，借錢給別人，易有去無回頭。

猴

諸事不順，宜沉着應對，少說話多做事。

雞

脾氣很好，不易生氣，有望獲貴人賞識。

狗

工作運稍遜，妄下判斷有可能犯錯碰釘。

豬

身心狀態佳，工作運變好，宜多作嘗試。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

假作真時真亦假

中國名著《紅樓夢》有一副對聯：「假作真時真亦假，無為有處有還無。」出自一處寫有「太虚幻境」四字的大石牌坊。

今期跟大家分享「一命二運三風水」的第三法則——風水。風水學上有不同門派，各施各法，只要應用得到又能發揮作用，便可以試行。很多人因種種原因或條件不能花錢請師傅指導，難道只能聽天由命嗎？天無絕人之路，你嘗試去做，自創風水好屋，同樣可得到改善。

風水學中有所謂「呼形喝象」，此法有一定效應。所謂人傑地靈，找位德高望重的高人，用他的念力傳送呼喝此宅是平安吉祥屋，甚至貪心小小呼喝為發財屋，可望金生水起，正如傳統婚嫁習俗會找個好命婆於出嫁前一晚為新娘做上頭儀式。

「呼形喝象」是一種風水技法，當然不可呼喝錯誤及過度要求。需要謹記：先知命，後認命，先從八字查出各人喜忌用神，再把呼喝的內容用筆記下來，最後找個吉日吉時來呼喝。

老祖宗說得好：「貪了世俗的便宜，會吃天道的虧。」謹記：寧可不足，不宜太過。