女神重口味！迪麗熱巴原來鍾意吮臭嘢

男神鄭伊健早前在英皇電影《深宵閃避球》開鏡禮時，話以前叫蛋撻、凍檸茶「萬歲」，依家就叫芝士蛋糕、雞翼，仲有珍珠奶茶，因為想同年青一代嘅演員打破代溝。不過唔係人人都鍾意新潮嘢，好似內地嘅新疆新美女迪麗熱巴，依然都情迷懷舊小食，仲係「唔臭唔食」添！出咗名係「吃貨」，食到一度變「胖迪」嘅佢，係人都知佢like家鄉小食，嗰種又酸又羶嘅酸奶疙瘩外，更超愛重口味過榴槤嘅臭豆腐。

早前佢錄影節目時，見到賣臭豆腐嘅檔攤時，忘我到連女神形象都唔理，飛奔去同老闆講：「我要一個，要不要錢？」老闆見佢咁靚女，梗係話唔使錢啦！佢一聽到可以免費試食，即手舞足蹈到大跳開心舞，仲老實不客氣咁要老闆加料：「要辣辣的。」

至愛嘅臭豆腐終於得手，佢真係忍唔住，擘大個口，喺條街度邊行邊食，仲唔理司機哥哥嘅感受，食到上車。雖然真係勁臭，但佢愈食愈興奮，喺架車度邊食邊搖，自得其樂咁話：「好好吃，辣辣的。」再一啖一啖狂𡁻啲臭豆腐，就連手指頭嗰啲汁都唔放過，塞埋入口，吮到冇味為止。

至於佢嘅恩師楊冪就冇熱巴咁貼地，原來佢最愛嘅零食，就係冇乜味道嘅蓮蓬，貪呢種素菜營養價值高，多吃又可以幫助排水，最符合佢養生之道，不過喺中醫角度，因為蓮蓬屬於寒性食物，不宜多吃。