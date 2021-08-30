超模大賽出身　李成景熱愛音樂曾夢想做鋼琴家

韓國31歲女星李成景擁有女神氣質和1米73的高挑身材，近年除了憑電視劇獲得觀眾愛戴之外，亦深受廣告商歡迎，頻頻拍廣告和雜誌，曝光率極高，而模特兒出身的她原來學生時期的夢想是鋼琴家，曾打算考音樂大學，但最後在老師和父母的建議下成為模特兒。

李成景於高中3年級時為了考入音樂大學而練習鋼琴，但老師和父母都覺得她適合做模特兒，她便為了參加超模大賽而努力做準備，最後在2008年的「第17屆超級模特選拔大賽」中獲獎，正式以模特兒身份出道，其後參加多個大型品牌的時裝騷，亦曾為多本雜誌拍寫真。

她於2014年首度拍劇，在SBS劇集《沒關係，是愛情啊》中飾演不良少女「吳少女」，與男星李光洙演情侶，開始獲得關注，她於同年9月宣布結束模特兒生涯，正式轉戰戲劇圈，其後憑電視劇《Doctors》及《奶酪陷阱》逐漸為人所知，她於2016年放低女神包袱，增肥22磅拍《舉重妖精金福珠》，飾演舉重運動員，獲得不少好評，而她去年主演《浪漫醫生金師傅2》，演技亦獲得觀眾肯定，更憑該劇在《SBS演技大賞》中奪得迷你劇類型及動作部門的「女子優秀演技獎」。

她曾在受訪時談到當年放棄彈鋼琴的夢想雖然很可惜，但並沒有因為放棄夢想而覺得後悔，反而會想「假如我沒有遇到這份工作（模特兒），我現在會變成怎樣呢？」，而熱愛音樂的她間中亦在節目中晒歌喉和琴技，上月她就於節目《柳熙烈的寫生簿》中自彈自唱，又與饒舌歌手Loco為網上平台推出歌曲《Love》，大晒甜美聲線。