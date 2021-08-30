東方日報C1：趙薇終蒲頭：和爸媽在一起

趙薇自從捲入被封殺風波後，一直未有表態並神隱，其好友及內地女星袁立指已失聯。前晚突然傳出她連夜包機直飛法國的消息，指她於法國時間27日凌晨2時許抵達當地，並有專車接送，火速直達早年以約4,200萬港元買下、位於波爾多的酒莊Chateau Monlot，會合已在當地的丈夫黃有龍。趙薇「走佬去法國」的消息曝光後，即引起內地演藝界熱議，內地導演戎震發文：「有待時間驗證，去法國也沒有用啊！跑多快都沒用的！」有圈內人留言回應：「戎導，應該真的，群裏一個搞公關的說晚上收到的消息。」

接連退出多間公司

正當大家熱烈討論趙薇身在法國還是北京時，當事人昨日突然「現身」，透過另一個社交平台上載3張照片，包括放在書架上的公仔、果樹及藍天白雲的景致，她發文：「最好的季節……和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好。」有網友留言：「書架上有一本《最好的時光》，配合圖片文字風味更佳。」趙薇回覆：「北京初秋， 最佳閱讀時間。大自然是魔術師。」耐人尋味的是，以上相片及留言在大約一小時後被刪。

雖然趙薇未有「打卡」表明身在何處，但憑她回覆網友那句「北京初秋」，外間即揣測她疑暗示仍身在北京，但亦有說法指她寫得隱晦，是不想說明已離開北京，更指她突然發文的目的主要是「報平安」，證明一家安好。而在封殺風波前，趙薇早已有特別安排，接連退出多間公司，有內地消息傳出她有7成控股的「北京普林賽斯文化傳播」退出多間公司的股東行列。另有指她與黃有龍透過公司持有、市值逾1億的香港荃灣豪宅，該公司董事名字已由黃有龍轉為2名證券界人士，而趙薇在港為3間公司出任董事，其中一間公司已解散。

演藝路恐到終點

近年內地演藝圈接二連三爆醜聞，包括吳亦凡涉強姦、鄭爽逃稅等，加上「飯圈文化」（飯圈即粉絲組成的圈子）出現亂象，如粉絲群體互罵及造謠等，當中吳亦凡被刑事拘留時，竟有大批粉絲揚言要劫獄，成為社會話題，令內地部門加強整治。近日不少官媒力批娛樂圈要「清污去垢」，並「必須先除那些不守藝德的『亂草』」，強調觸碰法律和道德紅線，就等於走到演藝路的終點。傳已被列入「劣迹藝人」的趙薇真正被封殺的原因未明，有指她是受捲入親日風波的張哲瀚所累，而外間猜測其演藝路並不樂觀。

繼主演作品被下架後，趙薇連入行以來所獲得的獎項亦被內地「百科詞條」集體除名，她曾獲封「四小花旦」，但如今名單只餘下章子怡、周迅及徐靜蕾3人。她與章子怡曾獲《第11屆中國電影華表獎》優秀女演員獎，雖然合照仍在， 但得獎名單卻只剩章子怡；她曾於《第34屆香港電影金像獎》憑《親愛的》封后，現已連同「最佳女主角」一欄消失得無影無蹤。

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