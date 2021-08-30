懷疑黃奕晨有第三者全失信任！Cheronna：我有啲證據

女子組合Super Girls成員Cheronna接受網上平台訪問，談到感情問題時，自言是個戀愛大過天的人，跟藝人黃奕晨（Dixon）拍拖前，曾被「控制狂」前度逼瘋到自殘身體：「拍拖3個月之後就係噩夢來臨，逼到我成日爆喊，癲咗咁鬧交，長期喺好大壓力狀況下去生活，逼我埋牆角，我就用傷害自己嘅方法希望冇事，自己摑自己，打落牆搞到自己瘀晒，啲碟掃埋落地，照踩上去啲碎片度，如果我唔傷害自己件事就繼續落去，折磨期要3日。」加上前度和媽咪關係不好，令她慘變夾心人，同時亦影響到她和媽咪的關係變差，直至她覺得難再相處，就以「父母反對」為由提出分手。她又多謝目擊一切的隊友陪傾偈作開解。

她說可能因為上一段感情有不愉快經歷，令她難投入和黃奕晨（Dixon）的感情，雖然沒有如前度般黐身，但亦令Dixon承受大壓力，期間疑出現第三者，令她對Dixon全失信心：「對佢信任完全瓦解，唔知呢個第三者係咪的確存在，可能行動上令我誤會嗰個係第三者，我冇搵真相，但我有啲證據，每次電話響，就會諗係咪有人搵佢，每次瞓覺，我唔知佢偷偷哋做啲乜嘢，乜都黐到實，令佢辛苦，搞到佢提出分手。」她又說希望下一段情時，可以學識放鬆及感恩，因自認是「啃」之人，至於理想男友就要靚仔、有才華、有耐性、錫她屋企人，又笑住說：「希望可以係最後一段情，因為我唔想失戀。」