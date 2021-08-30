預防秋燥　以「梨」為先

雖然天氣依然炎熱，但相信大家已經感到秋天的降臨，一早一晚感到風起了，要預防轉季身體不適，要好好進行養生食療！秋天主燥易傷肺，空氣中的濕度低，最容易引起咽喉不適，宜多吃滋潤的食物。另外在中醫的角度，秋對應五行中的金，金對應白，宜多吃白色食物。綜合以上兩點，又白又潤的雪梨絕對是好選擇。

【梨的禁忌】

雖然多汁又清甜的雪梨，可以說是最普遍的滋潤之選，具有生津潤燥、化痰止咳、清心潤肺、清熱等功效，適合有肺燥、乾咳人士食用；然而在中醫的角度，梨味甘、微酸，性寒涼，本身脾胃虛寒、易腹瀉者、感冒者、月經前3日或來經中的女士，以及咳嗽痰白稀者都不宜食用。

此外，飲食方面亦有禁忌，不宜與油膩、冷熱之物雜食，易引起腹瀉；亦不宜與蟹肉同食，因兩者皆寒涼，傷腸胃。不過對於脾胃虛寒者來說亦有化解之法，只要把梨烹煮過後就可以降低其寒性，減少引起不適的機會。

【煮梨兩式】

雪梨作為極其百搭的湯水食材，除了最簡單的切塊煲雪梨水外，亦可以混合不同的材料做出百變湯水，以下兩款入門級梨之湯水，輕鬆Get！

雪梨川貝水

功效：化痰止咳

材料：雪梨及蘋果各1個、川貝10克、南北杏15克及陳皮1塊。

做法：

1.把川貝、南北杏、陳皮以清水浸15分鐘，備用。

2.雪梨、蘋果洗淨去皮。

3.將所有材料及3碗水放入鍋，以大火煮沸後，轉以文火煲1小時即可。

百合雪梨湯

功效：滋陰潤肺、寧心止嗽

材料：百合1両、雪梨1個及冰糖5錢。

做法：

1.前一日以清水先將百合浸泡。

2.將百合連清水一起倒入鍋內，煮1.5小時。

3.把雪梨洗淨去皮，切塊備用。

4.待百合煲至熟爛時，加入雪梨及冰糖，再煮30分鐘即可。