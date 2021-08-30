姚焯菲學校迎新日搶風頭！《星夢》碩士輸人唔輸陣

雖然仲未到9月1日開學日，但唔少學生哥都已經提早返學，好似《星夢傳奇》亞軍姚焯菲（Chantel）咁，完成馬拉松式比賽及演唱會後，佢都重投校園，早前已參加迎新日。佢所屬嘅國際學校日前就上載照片，雖然幾位同學仔都戴晒口罩，但眼利嘅粉絲都認得出其中一個係Chantel，搶盡風頭。而暑期前，Chantel就曾接受學校訪問，學時佢坐喺鋼琴前分享參賽嘅心路歷程。能歌擅舞讀書叻，絕對係學校之光！

其實《星夢》好多位都係學霸，好似何晉樂（Rock），喺比賽中奪得第5名，曾喺英國讀書，2019年畢業於英國威爾斯卡迪夫大學（Cardiff University），修讀藥劑學碩士課程。雖然考獲藥劑師牌，但佢冇投身有關行業，反而加入金融界，喺某大型保險及投資公司做理財策劃，名副其實嘅金融才俊！醉心音樂嘅佢決定一邊工作一邊參賽追夢，最後雖然未能獲獎，但佢都好感恩，獲得演出機會。

另外，張馳豪（Aska）雖然未能進入決賽，但佢相當猛料，身高1米85，除咗身形健碩有型，仲係高材生！喺美國邁阿密大學（University of Miami）主修運動生理學，之後讀體適能碩士。2019年畢業後再轉到波士頓名校Tufts University攻讀第2個碩士，呢次就係主修營養學，不過為咗返港參賽而停學一年！雖然佢哋都輸咗比賽，但齋係個Package已經贏咗，絕對輸人唔輸陣呀！

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