慣咗唔覆訊息！湯怡一招試出麥秋成唔係基

藝人湯怡（Kathy）同麥秋成結婚冇耐，啱啱仲榮升做新手爸媽，照計都仍然處於Sweet爆嘅新婚期，但係！女方喺限時動態自爆同老公有「拗撬」，更被對方Block電話，難道夫妻之間出現問題？

其實係因為Kathy為自家餅店品牌開咗一個新電話號碼，有日佢就用個新Number send message畀老公，點知麥秋成冇反應不特止，最後個Message仲只顯示得一個剔，Kathy其後發現被Block！佢就喺限時動態出Post，叫大家估究竟佢Send咗啲咩畀麥秋成，意外大爆夫妻之間的相處之道，有Fans留言問：「幾耐冇講嘢？」Kathy留言：「好耐喇！大家不嬲都唔覆Message嘅。」續話佢哋慣咗唔互覆，因為一係打電話、一係見面先講：「但非常好，因為呢個世代好少人會打電話。」

之後再有Fans笑話：「你應該放心晒，證明佢唔會亂咁同其他女性接觸。」、「都應該安心，證明佢肯定唔係基！」Kathy即爆笑自認蠢：「錯在我扮咗男人同佢講嘢！」、「喂呀我姊妹曾經以為佢係基（Gay）嘅！但依家女都生埋喇！唔好嚇我！」另有Fans聰明留言：「一定係讚你老婆好靚女（即係你讚自己）！」Kathy興奮話答案好接近，唔知最後答案係咩呢？就要等佢開估！