孖一打猛男伴舞！方皓玟開騷享艷福　老公唔知情

歌手方皓玟（小明）處女紅館騷昨晚（29日）尾場，獲李靖筠、Tyson Yoshi及女友、王嘉儀、釗峰、張蔓莎、朱薰等到場支持，是晚她全程以歌會友、惜字如金，全場Fans聽得相當陶醉，不時以大合唱「回禮」。一連4場都有林家謙、師妹章尾而等做嘉賓，最後繼第3場激罕有Encore後，尾場小明亦有照辦煮碗，更兩度Encore額外追加《Life Is So Beautiful》，為4場個唱畫上完美句號。

騷後小明開心謂再Encore都是因為氣氛太好，先決定「派福利」，又笑說有諗過開多幾場，但想循序漸進：「呢個騷大家都期待咗年幾，終於發生嘅時候好感動，大家好熱烈、好有愛。（有強忍淚水？）諗唔到咁多，自己記性差，好多嘢要記，啲Step同歌詞，專心演出上多啲。」講到開騷服裝都比較Sexy、加上又要跳舞，算是一大突破？小明指構思以藝術行先：「冇諗啲衫係多布定少布，淨係覺得靚同有型，團隊都花咗好多心機，完騷好唔捨得呢條Team，希望下一個騷一個都不能少，已經好期待。（開Part 2？抑或全新騷？）都想，今次個Rundown覺得好值得睇。」

笑問下次可會再搵更多半裸猛男伴舞？小明爆笑指已經有「一打」（12個），自覺好滿足：「見佢哋好努力收身，個個都有肌肉好有型！」老公可有呷醋、詐型？她抵死笑說老公正身在日本，狡猾的沒有告知對方自己大享艷福：「佢嚟唔到睇都好可惜。（佢有冇睇網上版？）冇話佢聽，費事畀佢睇到有12個猛男，唔Send片同相畀佢睇，佢亦唔會識搵，哈哈！但就算佢睇到都冇嘢嘅，佢好Open Mind。」至於跳舞部分，自嘲不是天生舞者的她表示花了好多時間練習，全憑勇氣及熱誠去做到最好，希望令大家感受到份真誠，如何報答嘉賓、團隊？她笑指請食飯就搞掂，因為太熟好易滿足，緊接就會投入造新歌及黑膠唱片、新碟宣傳。