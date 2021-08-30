4個女生一個墟！SKYLE秘密「武器」攻全球

韓國女團SKYLE出道不足3個月，即廣受內地及韓國樂迷注目，就連日本、泰國、法國、意大利、土耳其、智利及阿拉伯等超過10個國家出現粉絲後援會，氣勢迫人，首張專輯《FLY UP HIGH》更大獲好評，主打歌《給我天使之翼》的MV接連登上韓國多個著名音樂節目，她們更登上韓國三大電視台之一KBS的舞台，在節目《音樂銀行》中唱Live表演，以新人來說既是挑戰，又是榮幸。舞台背後，4位成員：Chaehyeon（采炫）、Ginny、Erin及Ujeong（宇晴），私底下其實是可愛女生，她們更是無所不談、感情要好的閨蜜。身在韓國的SKYLE接受東網訪問，即場撕開不為人知的秘密！

3個女生一個墟，更可況是4個，身為隊長的采炫說相處愉快，管理零難度，更逐個點評，指宇晴是「自信巨嬰」。采炫說：「宇晴是非常自信，是個巨嬰，她很可靠、聰明、有活力，可以和她聊不同話題。Erin做甚麼都很漂亮，是很聽話很善良的妹妹。至於Ginny，其實是我們的大姐姐，很照顧我們，但有時又不像大姐姐，反而讓人想照顧她。她真的很搞笑，有傻大姐的一面。其實我沒有特別去管理她們，因為她們很自動自覺，做得很好。」

在Ginny、Erin及宇晴的眼中，采炫是如何？Erin笑言要「投訴」：「采炫帶領得很好，是很可靠的隊長，有童顏baby face，但她的臉太小了，在她身旁，會令你的臉放大。至於Ginny，她的腿超級長，在她身旁，會令你的腿變短！」采炫則反指Erin眼睛太大，笑言冇法跟她一起自拍。而Ginny則大爆采炫的缺點：「她的缺點就是沒有缺點！」如此賣口乖，宇晴反問：「這樣的說話，是怎樣說得出來？」就連采炫也不禁說：「害羞到想哭！」

Ginny是隊中唯一的內地成員，長年在韓國，當然思鄉情切，家鄉的味道，難以忘懷。Ginny說：「感謝大家很照顧及幫助我，有她們的存在，才有現在的我。應該快1年沒有見到家人，最想念是老家的食物，爸爸有一道菜真的很好吃，就是魚腸蒸蛋，真的很想念，哎呀！爸爸呀！」宇晴說佩服Ginny是個「睡寶寶」：「很羨慕她一躺下來就睡着，但要叫醒她，覺得有點難。」

身為「顏值擔當」的Erin，直言被指為「小韓韶禧」感到榮幸：「前輩韓韶禧真的很美，所以說我像她，真的很榮幸，她的眼睛很有魅力。」她更摸着宇晴的手臂邊摸邊讚她的「A4紙白」：「看一下，真的是太白了！像A4紙一樣的朋友，非常白，好像她是自帶濾鏡一樣，我無論有多努力打亮皮膚，也完全比不上她。」身為主舞的宇晴，舞功強勁，她說即使遇到不太順利之時，也會享受其中，Erin說首次看她跳舞時，十分驚訝對方的舞技及柔軟度。

面對來自世界各地粉絲的支持，SKYLE說十分感激，並言在百花齊放的K-POP中要突圍而出，最強的武器是團隊精神，采炫說：「我們剛出道，還有很多不足，即使現在還未達到想要的效果，我們的團隊精神、互相依靠，就是最強武器。我們當練習生的時間都很長，所以能出道，真的很感動，因為夢想成真。」至於如何一起面對困難，宇晴說：「練習時常常會有很累很苦的時候，我們互相依靠，一起聊天分享感受，就會感到很安慰，就是因為這樣我們才能保持緊密的關係。」