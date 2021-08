養膚粉底液　拯救換季肌膚

雖然天氣仍然炎熱,但立秋已過,一早一晚漸現涼意。大家的臉部肌膚都因季節變化或多或少出現乾紋或冒痘問題,這種情況下絲打們平日都會選擇盡量少化妝來減輕對皮膚的傷害。不過出席重要場合或見重要的人還是要化妝,但皮膚問題導致妝容不貼服就會很尷尬。這時就需要選擇一瓶合適自己的養膚粉底液來打造完美底妝,不傷害自己臉部肌膚的前提下同時還能保養肌膚變得容光煥發,化妝之後更可變得像天生好肌膚,實現零妝感!

健康礦物底妝

bareMinerals全新推出的ORIGINAL透亮礦物粉底液,天然成分超過8成,養膚成分是健膚礦物複合物、橄欖衍生角鯊烯、縮氨酸及仙人掌提取物,能滋養皮膚,有效改善皮膚毛孔大小和肌膚泛紅問題,而且不會堵塞毛孔引致痘痘冒現。另外,粉底液質感輕盈令妝容平滑貼服像自己的第2層肌膚,即使是疊加塗抹也可達到中度遮瑕的效果,相當不俗。

抗衰老精華型粉底液

Dior全新完美活能超效精華粉底液以生物細胞技術研發而成,是1款具備抗衰老的精華型粉底液,能有效改善肌膚鬆弛、暗沉等衰老痕迹,與皮膚保養品帶來的效果無異。還兼具24小時補濕功效,用後能維持肌膚水油平衡,整天使用都不會覺得臉部肌膚乾燥而產生乾紋。

獲獎粉底天然無添加

Make Up For Ever WATERTONE無重淨肌粉底獲得香港2021年上半年度Cosme的粉底新秀獎,蘊含超過9成天然成分,能減輕肌膚負擔。萃取自綠茶口水的滋潤配方能同時改善膚質,加上無添加動物衍生成分、防腐劑、矽及礦物油等附加物,適合敏感肌膚人士使用。