黃貫中畀女翹到實合照　唔怕朱茵嬲豬？

歌手黃貫中（Paul）雖然一直被傳脾氣大同難相處，但都只係傳聞，睇佢係出名嘅「寵妻狂魔」，喺老婆大人朱茵面前馴過綿羊就知啦！不過近日網上流傳佢被幾個女仔翹住手嘅親密相，唔知佢使唔使跪榴槤請罪呢？嗰位網民話有日巧遇參加內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》嘅黃貫中、林曉峰同MC Jin，當日佢哋三條麻甩佬打扮得好街坊，尤其Paul個頭好似冇乜梳過咁，着住黑色背心，下身就着咗條沙灘褲，最難得係佢哋造型咁求其，都依然樂意同粉絲合照。

而阿Paul仲冒住被朱茵問責嘅危險，一副肉隨砧板上嘅表情，任由女粉絲翹到實一實，仲係翹完一次再一次，總共被女仔翹咗兩次。睇番張相，佢似乎同林曉峰同MC Jin食緊消夜，原來佢係有朋友嘅，唔係全天候嘅「獨男」。

講番同朱茵嘅浪漫史，Paul對朱茵真係好情深，當年佢同未反面嘅黃家強去唱學校騷，點知就𥄫中咗坐喺第一排嘅學生妹朱茵，但當時佢冇展開追求，只係默默心動嗰種。之後就係緣分嘅安排下，入咗行嘅朱茵住正喺佢樓下，而Paul隻狗就知狗奴暗戀咗朱茵好耐，但又唔敢主動出擊追女仔喎，所以決定幫佢拖，成日扮走失，仲曉坐喺朱茵香閨門口，幫主人製造機會，就係因為走狗幾次，加上朱茵都係愛狗之人，結果佢哋就開始有傾偈。

爽朗嘅朱茵曾經好多次請Paul入屋飲湯，但佢一見女神，個膽就縮晒，次次都只敢企喺朱茵屋企門口，飲完碗湯咁就走，就係因為佢咁怕醜，加上佢一笑變腰果眼，咁可愛，令朱茵留下好印象，直到佢要搬屋先敢鼓起勇氣同朱茵表白。如果啲「單身狗」想成功脫單，不妨學Paul咁養番隻狗，分分鐘可以抱得美女歸。