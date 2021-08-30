有到冇獎？趙薇被爆失落影后大鬧後台　冇人敢公開

內地女星趙薇一夜之間「被消失」，主演作品全部被下架，網絡平台搜索直接屏蔽，明星好友急着劃清界線，更有傳她已被列為「劣迹藝人」。雖然封殺原因眾說紛紜，暫未有官方說法，但耐人尋味的，是趙薇「被消失」後，內地官媒不單點名涉強姦的吳亦凡及逃稅的鄭爽是「劣迹藝人」，更點出演藝圈要「清污去垢」，當中更警示「演藝先做人，做人德為先」的重要性，若無法成為典範，便無法成為青少年的楷模偶像。以上論調，明顯是要內地演藝圈進行「大清洗」，即使天王巨星，但凡失德犯法，一樣要倒下。

1993年出道的趙薇，直至1998年憑劇集《還珠格格》的「小燕子」一角，正式紅遍中港台，扶搖直上，在影壇更大放異彩，甚至在股壇更有「女版巴菲特」之稱。由籍籍無名的女生，變為華人社會無人不曉的女星，絕對需要相當的自信及承受力。有內地記者卻爆料：「2015年金雞百花電影節趙薇發飆的一幕，說明她的張狂那時就開始了。」

文中該記者指2015年，是趙薇「最膨脹」的一年，在該年的金雞百花電影節中，她是憑電影《親愛的》角逐影后，當時因大會說趙薇一定會出席，令各大媒體憑此「出席指標」，紛紛認為趙薇勝算在握，怎料影后殊榮，竟落在當時50歲、憑電影《諾日吉瑪》角逐的蒙古族女星巴德瑪手上。

該記者形容趙薇失獎後，敗在名氣比自己之下的巴德瑪後：「當時趙薇臉色難看，竟完全不顧大明星的形象，公然大鬧頒獎晚會後台，連影協的領導都怕她三分，獎，當然不能重頒，只能說，評委會是真的！剛發生在趙薇身上的這一幕，當時不少去現場採訪的媒體記者都知道，也都看到了，但大家並沒有把這種丟面子的花絮寫進自己的報道裏。」