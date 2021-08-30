新裝修除甲醛　HK$10竟然搞得掂？

新裝修或者購買新家具後，時不時會出現甲醛等刺激又難聞的氣味。今集萬潔靈家居清潔劑特約《自己屋企自己救》就嘗試去除甲醛味道，究竟會否成功呢？

今次找來兩款坊間據稱可以除甲醛的產品，分別是竹炭以及白醋。首先模擬一個充滿甲醛的空間，以裝修師傅常用的黃色膠水，將兩組夾板木與膠地板黏合，再放入膠箱內，甲醛讀數顯示為170。之後再將竹炭以及白醋放入箱內，1小時發現白醋近乎沒有功效，反而竹炭有驚喜，讀數已經下降接近100。

空內空氣質素顧問Teddy指甲醛其實不是來自乳膠漆，主要來自膠水。大部分木製傢俬採用的夾板木，夾板木材之間就以膠水黏合，而膠水又含有大量甲醛，甲醛就會慢慢在室內環境釋出。他補充：「解決甲醛的方法，最簡單是不要拿進屋內，意思是計劃裝修前，盡量少用訂造的木傢俬，改為使用實木、玻璃或金屬。」如果傢俬已在屋內，可以打開窗戶通風，因為鮮風會將甲醛帶走。」Teddy亦提議以暖爐等家電提升室內溫度，因為甲醛、VOC都是揮發性氣體，溫度愈高、活性愈高，令膠水釋出更多甲醛，剩餘的甲醛就愈少。

Teddy指竹炭可以有效去除甲醛，原因是炭表面有大量微細孔，微細孔可以抓住甲醛及氣體份子，可以減低甲醛濃度，所以大家可以將竹炭分成一小包放入櫃子、抽屜內。另外，亦可以使用空氣淨化機，他表示空氣淨化機的除甲醛技術，主要分為吸收及分解，前者以活性碳或沸石吸附甲醛；後者以光催化氧化將甲醛的化學連結拆散，最終變成二氧化碳及水。