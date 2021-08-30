全新酒吧餐廳　飲和食得

很多時去酒吧，來來去去只有幾款小食來佐酒，總覺得不夠盡，一些特別的主題酒吧餐廳就可以解決這個問題。坊間近日新開幾間主題酒吧餐廳，有邊吃邊玩或多國菜選擇，讓大家盡情享受一個晚上。

混搭菜系

以前出外度假想感受藍天白雲、陽光興海灘，有預算的人會揀地中海，親民的話就選東南亞，尖沙咀G Room Bar & Lounge 以這2個地區作主題設計，菜式融入兩地風格，如原隻龍蝦海鮮焗飯、酥炸海鮮拼盤、日本鮑魚海膽炒意粉和黑松露伊比利亞火腿配 63°C 日本溫泉蛋等，吃時可配西班牙水果酒，又或特別用西班牙白毛豬火腿配波本威士忌浸泡而製作的雞尾酒 Jamón Rock，味道獨特。餐廳內有超高清屏幕顯示多款定制動態影像，邊吃邊欣賞更有Feel。

意日風味

去歐洲，必定要到美術館或博物館遊覽，尖沙咀新開的新派藝術主題餐廳酒吧 The Pearl，室內設計以17 世紀巴洛克時期的古典氣派作靈感，黑、白、橙主調配各種藝術品，再加上擁有空中花園，寧靜寫意。食物方面以意日風格為主，酸甜有致的牡丹蝦他他、軟滑海膽意大利粉、鮮香的磯燒鮑魚汁意粉和黑松露慢烤雞等，店內提供多款雞尾酒，以店名命名的The Pearl，用佛手柑和黃色查特酒、香檳等調配，清爽開胃。另一款AD 1662選用煙熏威士忌沖調，旁邊放上意大利煙肉，令人難忘。

運動主題

今年香港人對運動的熱情前所未有地高漲，大家對各項運動的興趣都提高，中環運動酒吧餐廳Ministry of Mussels內有11部高清電視，不停播放各項運動，餐廳內還有Beer Pong啤酒遊戲枱，讓大家邊飲邊玩，最啱運動迷。最過癮是一角設有兒童樂園區，內有兒童滑梯鞦韆、迷你波波池、廚房玩具等，小朋友來食飯都可玩得愉快。食物以美式和海鮮為主，主打10款味道的青口，包括有龍蝦濃湯、馬賽魚湯、新加坡喇沙、辣蟹醬和宫保等口味。當然亦少不了各種香口和惹味的小食，現時下午3時至晚上8時推出Beer Pong半價暢飲優惠，配上香脆酥皮經典英式腸仔包、雞全翼、墨西哥辣椒釀水牛芝士等小食，分外暢快。

地中海風情

地中海菜融入了南歐洲的飲食文化，再加上大廚創作，每一道菜都有自家風味。中環開設的Quiero Más以現代地中海美食為主角，當中融入了西班牙風格，餐廳設計靈感來自南歐洲小鎮，很有度假感覺。食材方面，啖啖鮮味的Lobster a la Louie選用波士頓龍蝦製作，是一道經典的菜式。King Scallop Escabeche內的扇貝加檸檬草和烤香葱醃製再加牛油果蓉來吃，軟滑鮮嫩。原條烤爐魚加胡椒和水瓜柳忌廉一起烤，每一口都是魚鮮。餐廳的獨立酒吧內，主打多款手工製作的氈酒，無論是來自西班牙、印度等出品都有，而且還調配成不同的雞尾酒，客人可慢慢品嘗。