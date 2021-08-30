羅子溢楊茜堯Staycation慶生：簡簡單單好滿足

視后楊茜堯今日（30日）42歲生日，而老公羅子溢日前（28日）亦37歲生日，向來恩愛嘅2人當然孖住慶祝，更不忘愛女小珍珠，一家人齊齊去到主題樂園Staycation慶祝，兩公婆分別於社交網大晒多張靚相，楊茜堯留言表示：「簡簡單單，已經好滿足。開心不是因為生日，開心是因為有家人在身邊。生日快樂 ，大家都要身體健康，每天愛我多一些。珍珠看到米奇老鼠，興奮到飯也不想食，爸爸拖着，天光走到天黑也不累，婆婆和嫲嫲最累。」

而羅子溢亦發文：「一家幾口度過一個簡單而溫馨嘅周末，祝自己同老婆生日快樂。寶貝，爸媽帶你去樂園玩，長大後，就到你帶爸媽去環遊世界。」

談到生日願望，子溢受訪時表示：「最緊要大家都身體健康、步步高陞，小朋友就健康快樂咁成長。其實冇諗過特別慶祝嘅，都係搵個借口帶囡囡去同陽光玩遊戲啫，有小朋友嘅夫婦都係以下一代為主，冇二人世界㗎喇。」子溢又坦言能夠陪伴愛女及嬌妻，已是最好嘅生日禮物。

據悉，佢今年農曆新年前後完成劇集《家族榮耀》後休息至今，明年初將要連拍兩劇，其中包括《巾幗梟雄IV》，難怪佢目前爭取時間享受家庭樂，靜待復出再搏殺！