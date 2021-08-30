港姐︱關楓馨宋宛穎互笠高帽　素顏見得人

《2021香港小姐競選》12強佳麗今日（30日）齊集連鎖化妝店出席前哨戰活動，席間分組大玩2個遊戲，考驗佳麗談吐、做直播技巧兼對護膚、化妝品的熟悉程度，最後由着低胸裝的「星二代」（4）關楓馨孖選美世家、準決賽問答環節最高票數的（8）宋宛穎獲得「美麗掌門大獎」，而（13）王嘉慧、（14）邵初、（15）梁凱晴、（18）莫韻諰、（19）施茉莉及（20）梁菁琳則齊齊攞「Beauty Story大獎」。

活動後關楓馨及宋宛穎一同受訪，均表示是首次做直播，幸好私下對護膚都有一套心得，故沒太大難度，關楓馨指因參選後經常化妝，所以特別注重洗面及保濕，而宋宛穎就指會勤敷Mask及搽精華，問到對自己素顏可有信心？二人都直言有信心，更互笠高帽讚對方素顏跟化妝沒兩樣：「大家係素顏返公司化妝，見到全面人都好靚。（依家可以素顏出街？）參加比賽時期根本冇時間出街。」

她們又透露決賽當晚會有好多Part跳舞環節，問到會否感到吃力？她們指暫時還應付得到，更笑言因為日日都要練舞，見佳麗多過見屋企人，感情大躍進，甚至已約定決賽後會保持聯絡、舉行聚會。